В Торонто фургон сбил пешеходов, пострадали до 10 человек

Полиция Торонто
18:18, 23 апреля 2018
Надежный источник
Обновление. Водитель фургона задержан, сообщает CBC со ссылкой на полицию Торонто.

Фургон наехал на пешеходов в Торонто, в результате пострадали от восьми до десяти человек, сообщила городская полиция.

По данным медиков, травмы получили не более пяти человек, сообщает канадская телекомпания CBC. При этом очевидцы сообщили журналистам, что видели тела погибших.

Микроавтобус, который, как предполагается, сбил пешеходов, был найден недалеко от места происшествия.

Полиция закрыла дорожное движение в районе инцидента. Также перестали работать несколько близлежащих станций метро, сообщает CBC.

Соболезнования пострадавшим в происшествии высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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