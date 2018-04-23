В Торонто фургон сбил пешеходов, пострадали до 10 человек

Обновление. Водитель фургона задержан, сообщает CBC со ссылкой на полицию Торонто.

Фургон наехал на пешеходов в Торонто, в результате пострадали от восьми до десяти человек, сообщила городская полиция.

По данным медиков, травмы получили не более пяти человек, сообщает канадская телекомпания CBC. При этом очевидцы сообщили журналистам, что видели тела погибших.

At least ten pedestrians stuck at several locations near Yonge & Finch in Toronto https://t.co/1yztghp6ku pic.twitter.com/zB5EtBLV10 — CTV Montreal (@CTVMontreal) April 23, 2018

Микроавтобус, который, как предполагается, сбил пешеходов, был найден недалеко от места происшествия.

Van used in alleged toronto terror incident pic.twitter.com/H85APoDgRL — Mike Drolet (@MDroletGlobalTV) April 23, 2018

Полиция закрыла дорожное движение в районе инцидента. Также перестали работать несколько близлежащих станций метро, сообщает CBC.

Соболезнования пострадавшим в происшествии высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.