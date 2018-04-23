В США задержали преступника, застрелившего четверых человек в ресторане

Полиция Нэшвилла задержала Трэвиса Рэйнкинга, подозреваемого в убийстве четверых человек в ресторане Waffle House.

Ночью 22 апреля в ресторан Waffle House в пригороде Нэшвилла (штат Теннесси) ворвался обнаженный мужчина с винтовкой и открыл стрельбу по посетителям. В результате четыре человека погибли и еще двое были ранены.

Полиция заподозрила в нападении 29-летнего Трэвиса Рейнкинга из города Мортон, штат Иллинойс. Вероятно, мужчина страдает расстройством психики. После стрельбы в ресторане Рейнкинга разыскивали больше суток.