В США задержали преступника, застрелившего четверых человек в ресторане
Полиция Нэшвилла задержала Трэвиса Рэйнкинга, подозреваемого в убийстве четверых человек в ресторане Waffle House.
BREAKING: Travis Reinking apprehended moments ago in a wooded area near Old Hickory Blvd & Hobson Pk. pic.twitter.com/00ukga37s6— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 23, 2018
Ночью 22 апреля в ресторан Waffle House в пригороде Нэшвилла (штат Теннесси) ворвался обнаженный мужчина с винтовкой и открыл стрельбу по посетителям. В результате четыре человека погибли и еще двое были ранены.
Полиция заподозрила в нападении 29-летнего Трэвиса Рейнкинга из города Мортон, штат Иллинойс. Вероятно, мужчина страдает расстройством психики. После стрельбы в ресторане Рейнкинга разыскивали больше суток.