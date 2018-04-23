В Пушкине освободили заложника. Случайный прохожий нашел на улице его записку с просьбой о помощи
В Пушкине освобожден 40-летний мужчина, которого похитили пятеро преступников. Случайный прохожий нашел на улице около дома 5/28 на Оранжерейной улице записку, в которой заложник сообщал, что его насильно удерживают в одной из квартир, и просил о помощи.
Информацию о похищении передали сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии. Были вызваны два наряда группы задержания. Они вошли в квартиру, освободили заложника и задержали подозреваемых в его похищении.
В сообщении Росгвардии говорится, что подозреваемые отняли у заложника паспорт, деньги и мобильный телефон. Они требовали от него подписать документы, которые «впоследствии могли бы стать для потерпевшего долговыми обязательствами».
Злоумышленники были задержаны и доставлены в районный отдел МВД. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.