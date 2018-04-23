В Краснодаре закрыли уголовное дело о стихотворении про сожженную еретичку

Краснодарский отдел Следственного комитета прекратил расследование уголовного дела в отношении Максима Дроздова, которого подозревали в возбуждении ненависти к атеистам. Об этом в фейсбуке сообщил адвокат Алексей Аванесян, представляющий интересы Дроздова.

Как пишет «Медиазона», в мае 2017 года Дроздов опубликовал во «ВКонтакте» ироничное стихотворение про деревню, жители которой сжигают учительницу-атеистку. «Зацвели в лесу пролески, вдалеке щебечет птичка. На костре со слабым треском догорает еретичка», — цитировал стихотворение Аванесян изданию «Грани.Ру».

Уголовное дело в отношении краснодарского поэта Максима Дроздова, которого СК РФ подозревал в экстремизме (282 УК РФ)... Опубликовано Алексеем Аванесяном 23 апреля 2018 г.

В октябре 2017 года СК завел в отношении Дроздова уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды против группы лиц, исходя из их отношения к религии. Как объяснял Аванесян, следователь посчитал, что Дроздов оскорбил группу «еретички», тем самым оскорбив также атеистов.

По словам Аванесяна, следствие прекратило уголовное дело, придя к выводу, что действия Дроздова не были направлены на возбуждение ненависти и что атеисты не могут входить в религиозную группу.