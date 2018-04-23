Прокурор попросил пожизненный срок для датского изобретателя Петера Мадсена, обвиняемого в убийстве журналистки Ким Валль

Associated Press
15:21, 23 апреля 2018
Надежный источник

Прокурор Якоб Бух-Йепсен попросил приговорить датского изобретателя Петера Мадсена, обвиняемого в убийстве журналистки Ким Валль, к пожизненному заключению.

В качестве альтернативы Бух-Йепсен предложил поместить его в закрытую психиатрическую клинику. По мнению прокурора, Мадсен представляет опасность для окружающих и может снова попытаться совершить убийство. При этом прокурор отметил, что не считает изобретателя невменяемым.

Адвокат Мадсена Бетина Хальд Энгмарк подтвердила, что ее подзащитный расчленил тело Валль, но, по словам Энгмарк, его вина в убийстве не доказана. Причиной смерти журналистки стали проблемы с давлением на лодке, утверждает адвокат. Ранее прокурор заявил, что экспертиза не нашла на субмарине свидетельств в пользу этой версии.

Петер Мадсен — датский изобретатель, построивший собственную подводную лодку «Наутилус». В августе 2017 года шведская журналистка Ким Валль, готовившая материал про Мадсена, отправилась с ним в плавание на субмарине и пропала. Позже в море были найдены части ее тела.
Мадсен несколько раз менял показания о причинах смерти Валль. По его последней версии, журналистка отравилась угарным газом из-за технических неполадок на субмарине. При этом Мадсен не отрицал, что расчленил тело Валль и выбросил останки в море.
По версии обвинения, Мадсен спланировал убийство Ким Валль, руководствуясь своими сексуальными фантазиями.
В Дании приговоренные к пожизненному заключению через 12 лет получают право попросить о помиловании. В среднем пожизненно осужденные отбывают в местах лишения свободы 16 лет.

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