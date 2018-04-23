Прокурор попросил пожизненный срок для датского изобретателя Петера Мадсена, обвиняемого в убийстве журналистки Ким Валль

Прокурор Якоб Бух-Йепсен попросил приговорить датского изобретателя Петера Мадсена, обвиняемого в убийстве журналистки Ким Валль, к пожизненному заключению.

В качестве альтернативы Бух-Йепсен предложил поместить его в закрытую психиатрическую клинику. По мнению прокурора, Мадсен представляет опасность для окружающих и может снова попытаться совершить убийство. При этом прокурор отметил, что не считает изобретателя невменяемым.

Адвокат Мадсена Бетина Хальд Энгмарк подтвердила, что ее подзащитный расчленил тело Валль, но, по словам Энгмарк, его вина в убийстве не доказана. Причиной смерти журналистки стали проблемы с давлением на лодке, утверждает адвокат. Ранее прокурор заявил, что экспертиза не нашла на субмарине свидетельств в пользу этой версии.