Пресс-служба Мосгорсуда сообщила об отказе удовлетворить жалобу на приговор до ее рассмотрения

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила о решении оставить в силе приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной еще до окончания рассмотрения ее апелляционной жалобы. Об этом сообщил в фейсбуке адвокат Шариной, глава «Команды 29» Иван Павлов.

Мосгорсуд рассматривал апелляцию защиты на приговор Шариной 20 апреля. Судья не вынес решения и назначил следующее заседание на 24 апреля. При этом информационное агентство РАПСИ и издание BFM.ru со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщили, что приговор оставлен в силе, заявил Павлов.

Защита Шариной попросила Мосгорсуд пояснить, стоит ли ей и ее адвокатам являться на заседание 24 апреля, если решение уже вынесено.