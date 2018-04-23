Пресс-служба Мосгорсуда сообщила об отказе удовлетворить жалобу на приговор до ее рассмотрения

Иван Павлов
16:46, 23 апреля 2018
Надежный источник

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила о решении оставить в силе приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной еще до окончания рассмотрения ее апелляционной жалобы. Об этом сообщил в фейсбуке адвокат Шариной, глава «Команды 29» Иван Павлов.

Мосгорсуд рассматривал апелляцию защиты на приговор Шариной 20 апреля. Судья не вынес решения и назначил следующее заседание на 24 апреля. При этом информационное агентство РАПСИ и издание BFM.ru со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщили, что приговор оставлен в силе, заявил Павлов.

Защита Шариной попросила Мосгорсуд пояснить, стоит ли ей и ее адвокатам являться на заседание 24 апреля, если решение уже вынесено.

Мы не впервые сталкиваемся с тем, что суд торопится огласить вердикт — то в карточке дела на сайте суда раньше времени напишут, то вот так вот поделятся информацией с журналистами.

Иван Павлов
В июне 2017 года Мещанский суд Москвы признал Наталью Шарину виновной в экстремизме и растрате и приговорил к четырем годам лишения свободы условно.
По версии обвинения, в Библиотеке украинской литературы распространяли книги украинского националиста Дмитрия Корчинского, признанные в России экстремистскими материалами. Также обвинение утверждало, что Шарина потратила выделенные библиотеке средства на адвокатов, которые защищали ее по другому делу.
Шарина назвала приговор политическим. «Видимо, разрушение библиотеки было выгодно», — заявила она в суде.
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