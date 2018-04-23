Правительство Армении ушло в отставку

Президент Армении
15:54, 23 апреля 2018
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Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства страны.

Согласно конституции Армении, правительство уходит в отставку в случае отставки премьер-министра.

23 апреля объявил об отставке премьер-министр Серж Саргсян, избранный главой правительства неделю назад. До этого он 10 лет был президентом. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Карен Карапетян.
В Армении с 13 апреля проходили акции против избрания Саргсяна премьером. Протестующие обвиняли его в неэффективном управлении экономикой.
Протесты возглавил лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян. 22 апреля, после неудачных переговоров с Саргсяном, был задержан по обвинению в организации незаконных массовых собраний.
После задержания Пашиняна в Ереване прошел масштабный митинг, на который вышли, по разным оценкам, от 35 до 160 тысяч человек. 23 апреля Пашиняна отпустили из СИЗО.
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