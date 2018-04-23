Правительство Армении ушло в отставку

23 апреля объявил об отставке премьер-министр Серж Саргсян, избранный главой правительства неделю назад. До этого он 10 лет был президентом. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

В Армении с 13 апреля проходили акции против избрания Саргсяна премьером. Протестующие обвиняли его в неэффективном управлении экономикой.

Протесты возглавил лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян. 22 апреля, после неудачных переговоров с Саргсяном, был задержан по обвинению в организации незаконных массовых собраний.

После задержания Пашиняна в Ереване прошел масштабный митинг, на который вышли, по разным оценкам, от 35 до 160 тысяч человек. 23 апреля Пашиняна отпустили из СИЗО.