Леонида Жегулева приговорили к трем годам колонии по обвинению в хранении наркотиков

Во время следствия и суда Жегулев находился под стражей. Он отбыл почти половину назначенного ему срока, поэтому имеет право просить об условно-досрочном освобождении.

Жегулев частично признал вину, дело рассматривали в особом порядке. Первоначально предъявленное ему обвинение в распространении наркотиков было снято.

Леонид Жегулев был задержан в ноябре 2016 года около дома его матери в Москве. При обыске у него в кармане обнаружили 26 граммов гашиша, в квартире полицейские нашли еще около 100 граммов и весы. В качестве понятых полицейские пригласили своих знакомых: адвокат Олег Белов рассказал, что они приехали на одной машине.

Защита Жегулева настаивала на том, что наркотики были подброшены. Жегулев признал, что иногда курил марихуану, но не продавал ее. По российскому законодательству употребление наркотиков не является уголовным преступлением.