Губернатор Ульяновской области возродил Ленинскую премию

Глава Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ об учреждении губернаторской премии имени Владимира Ленина. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Премия будет присуждаться раз в пять лет с 2020 года, когда в области намерены отметить 150-летие со дня рождения советского вождя. Награду будут вручать за «вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств».

Церемонии награждения будут проходить в день рождения Ленина — 22 апреля. На сайте администрации Ульяновской области уточняется, что размер премии составит один миллион рублей.