Губернатор Ульяновской области возродил Ленинскую премию

Сергей Морозов
05:58, 23 апреля 2018
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Глава Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ об учреждении губернаторской премии имени Владимира Ленина. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Премия будет присуждаться раз в пять лет с 2020 года, когда в области намерены отметить 150-летие со дня рождения советского вождя. Награду будут вручать за «вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств».

Церемонии награждения будут проходить в день рождения Ленина — 22 апреля. На сайте администрации Ульяновской области уточняется, что размер премии составит один миллион рублей.

История нашего края неразрывно связана с именем Ленина и биографией его семьи… Свое будущее мы строим на принципах преемственности, патриотизма, любви к Отечеству. Мы намерены сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории. Именно поэтому сегодня я объявил о возрождении Ленинской премии.

Сергей Морозов
Ленинская премия присуждалась в СССР с 1926 по 1935 год и в 1957-1991 годах за достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры.
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