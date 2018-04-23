Европейский суд присудил 300 тысяч евро компенсации нацболам, участвовавшим в захвате администрации президента

В решении на сайте ЕСПЧ указывается, что в отношении заявителей были нарушены права на свободу слова, свободу собрания и на справедливое судебное разбирательство. Каждому из заявителей назначена компенсация в размере 12,5 тысяч евро, что суммарно составляет 300 тысяч евро.

Европейский суд по правам человека присудил компенсации 24 членам запрещенной Национал-большевистской партии, участвовавших в 2004 году в захвате администрации президента РФ.

В декабре 2004 года группа из 39 нацболов забаррикадировалась в одном из кабинетов приемной администрации, разбросав около здания листовки с требованием отставки президента России и вывесив в окне баннер «Путин, уйди сам!». Спустя полтора часа они были задержаны.

Участников акции обвинили в попытке насильственного захвата власти, порче госимущества и вандализме, но затем обвинение было переквалифицировано на участие в массовых беспорядках.

8 декабря 2005 года Тверской суд Москвы приговорил 39 активистов НБП к условным срокам от 1,5 до 3,5 лет. Восемь человек получили реальные сроки. С жалобой в ЕСПЧ обратились только 24 из 39 осужденных.