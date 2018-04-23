Еврокомиссия начала расследование против Apple. Компанию заподозрили в нарушении правил конкуренции при покупке сервиса Shazam

Европейская комиссия начала расследование покупки компанией Apple сервиса по распознаванию музыки Shazam. С просьбой изучить сделку в феврале обратились восемь стран Европы, среди которых Австрия, Франция, Исландия, Италия, Норвегия, Швеция и Испания.

Чиновники обеспокоены тем, что в результате покупки Apple получит дополнительные конкурентные преимущества на связанном рынке стриминговых музыкальных сервисов. Apple представлена на нем сервисом Apple Music.

По мнению Европейской комиссии по вопросам конкуренции, данные Shazam о музыкальных предпочтениях пользователей могут быть использованы для продвижения Apple Music, так как приложение будет лучше конкурентов «знать», какая именно музыка нравится аудитории. Комиссия также проверит, не станет ли Shazam искусственно препятствовать использованию стриминговых сервисов других компаний.

Расследование продлится в течение 90 дней, до 4 сентября.