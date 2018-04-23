Еврокомиссия начала расследование против Apple. Компанию заподозрили в нарушении правил конкуренции при покупке сервиса Shazam

Еврокомиссия
16:43, 23 апреля 2018
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Европейская комиссия начала расследование покупки компанией Apple сервиса по распознаванию музыки Shazam. С просьбой изучить сделку в феврале обратились восемь стран Европы, среди которых Австрия, Франция, Исландия, Италия, Норвегия, Швеция и Испания.

Чиновники обеспокоены тем, что в результате покупки Apple получит дополнительные конкурентные преимущества на связанном рынке стриминговых музыкальных сервисов. Apple представлена на нем сервисом Apple Music.

По мнению Европейской комиссии по вопросам конкуренции, данные Shazam о музыкальных предпочтениях пользователей могут быть использованы для продвижения Apple Music, так как приложение будет лучше конкурентов «знать», какая именно музыка нравится аудитории. Комиссия также проверит, не станет ли Shazam искусственно препятствовать использованию стриминговых сервисов других компаний.

Расследование продлится в течение 90 дней, до 4 сентября.

«За последние годы радикально изменились способы, с помощью которых люди прослушивают музыку, и все больше европейцев используют стриминговые музыкальные сервисы. Цель нашего расследования — убедиться, что любители музыки смогут и дальше пользоваться различными привлекательными предложениями на этом рынке и не столкнутся с тем, что из-за предполагаемого слияния их выбор уменьшится», — заявила Маргарет Вестагер, европейский комиссар по вопросам конкуренции (англ. яз.).

Еврокомиссия
Shazam — британская компания, основанная в 1999 году. В 2016 году она сообщила, что приложение для распознавания музыки скачали более одного миллиарда раз. Apple купила сервис в декабре 2017 года, сумму сделки оценивают в 400 миллионов долларов.
Apple Music — второй по распространенности в Европе и мире стриминговый сервис после Spotify. В апреле 2018 года число его пользователей достигло 40 миллионов человек.
Покупка Shazam стала второй по объему сделкой в истории Apple после покупки компанией в 2014 году производителя динамиков и наушников Beats Electronic за три миллиарда долларов.
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