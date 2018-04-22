Telegram предложил россиянам запускать бумажные самолетики в поддержку свободного интернета

Telegram предложил россиянам 22 апреля в семь часов вечера запускать из окон бумажные самолетики. Об этом говорится в оповещении от официального сервисного аккаунта мессенджера, которое получили некоторые пользователи из России.

В оповещении сказано, что это акция в поддержку свободного интернета, приуроченная к седьмому дню блокировки Telegram в России.