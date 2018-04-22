Telegram предложил россиянам запускать бумажные самолетики в поддержку свободного интернета
Telegram предложил россиянам 22 апреля в семь часов вечера запускать из окон бумажные самолетики. Об этом говорится в оповещении от официального сервисного аккаунта мессенджера, которое получили некоторые пользователи из России.
В оповещении сказано, что это акция в поддержку свободного интернета, приуроченная к седьмому дню блокировки Telegram в России.
Прикольно (только что пришло).Опубликовано Дмитрием Шабельниковым 22 апреля 2018 г.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram с 16 апреля в связи с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
Вместе с серверами Telegram Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов хостинг-провайдеров Google, Amazon, Microsoft и Digital Ocean.
Блокировки провайдеров сказались на работе многих российских сайтов, которые пользовались их хостингом. При этом Telegram остается доступным для многих пользователей.