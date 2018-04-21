В СИЗО Симферополя покончили с собой три арестанта

В СИЗО Симферополя за два месяца покончили с собой трое арестантов. Об этом сообщило управление ФСИН по Крыму и Севастополю.

Два человека покончили с собой в марте 2018 года, еще один — в апреле. Четвертый заключенный нанес себе рану на шее, но был вовремя доставлен в больницу.

Сообщение опубликовано для разъяснения информации о «неестественной смерти» 4 человек в симферопольском СИЗО, заявили во ФСИН.