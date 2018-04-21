В СИЗО Симферополя покончили с собой три арестанта

Управление ФСИН по Крыму и Севастополю
08:55, 21 апреля 2018
Надежный источник

В СИЗО Симферополя за два месяца покончили с собой трое арестантов. Об этом сообщило управление ФСИН по Крыму и Севастополю.

Два человека покончили с собой в марте 2018 года, еще один — в апреле. Четвертый заключенный нанес себе рану на шее, но был вовремя доставлен в больницу.

Сообщение опубликовано для разъяснения информации о «неестественной смерти» 4 человек в симферопольском СИЗО, заявили во ФСИН.

19 апреля «Крымская правозащитная группа» сообщила со ссылкой на несколько независимых источников, что 6 апреля в СИЗО были найдены повешенными 69-летний Сервер Билялов и 46-летний Олег Гончаров, а 12 апреля — 23-летний Дмитрий Шапошник. На следующий день в камере для вновь прибывших нашли с перерезанным горлом 39-летнего Ислама Искерова, заявили правозащитники. По мнению организации, версии о самоубийстве по ряду причин можно считать «малоубедительными».
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову проверить эту информацию.
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