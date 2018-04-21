В Кемеровской области задержали людей, собиравшихся на митинг против Тулеева. Акция не состоялась

В Кемеровской области 20-21 апреля были задержаны активисты, ехавшие в Кемерово на митинг против бывшего губернатора Амана Тулеева, запланированный на субботу.

«Тайга.инфо» сообщает о задержании четырех автобусов с участниками митинга на выезде из Новокузнецка и задержании нескольких активистов «Яблока» в Кемерово.

По словам местного активиста «Общероссийского народного фронта» Максима Учватова, 20 апреля нескольких активистов «встретили» в городе полицейские, которые заявили, что их подозревают в употреблении алкоголя в общественном месте. «После предупреждения на камеру о ненарушении закона о митингах все были отпущены», — сообщил Учватов.

21 апреля другие активисты были «остановлены на трассах и их направили в отделы полиции разных районов области без оснований». Самого Учватова вызвали в Центр «Э» для дачи объяснений «по поводу некого сигнала по экстремистской литературе».

Площадь Советов 21 апреля была оцеплена полицией; на месте также были четыре автобуса с ОМОНом. На самой площади была устроена уборка.