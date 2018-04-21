В Кемеровской области задержали людей, собиравшихся на митинг против Тулеева. Акция не состоялась

Тайга.инфо
15:01, 21 апреля 2018
Надежный источник

В Кемеровской области 20-21 апреля были задержаны активисты, ехавшие в Кемерово на митинг против бывшего губернатора Амана Тулеева, запланированный на субботу.

«Тайга.инфо» сообщает о задержании четырех автобусов с участниками митинга на выезде из Новокузнецка и задержании нескольких активистов «Яблока» в Кемерово.

По словам местного активиста «Общероссийского народного фронта» Максима Учватова, 20 апреля нескольких активистов «встретили» в городе полицейские, которые заявили, что их подозревают в употреблении алкоголя в общественном месте. «После предупреждения на камеру о ненарушении закона о митингах все были отпущены», — сообщил Учватов.

21 апреля другие активисты были «остановлены на трассах и их направили в отделы полиции разных районов области без оснований». Самого Учватова вызвали в Центр «Э» для дачи объяснений «по поводу некого сигнала по экстремистской литературе».

Площадь Советов 21 апреля была оцеплена полицией; на месте также были четыре автобуса с ОМОНом. На самой площади была устроена уборка.

Кемеровские активисты собирались 21 апреля провести митинг в поддержку исполняющего обязанности губернатора Сергея Цивилева и против бывшего губернатора Амана Тулеева, который после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» ушел в отставку и стал главой местного заксобрания.
Администрация города запретила акцию. Активистам удалось отменить это решение через суд, но вышестоящая инстанция встала на сторону мэрии. После этого организаторы решили устроить на площади пикеты.
Аман Тулеев попросил не митинговать 21 апреля из-за того, что на этот день назначены похороны некоторых из погибших при пожаре в «Зимней вишне». «Есть святые правила», — заявил бывший губернатор.

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