Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных и ракетных испытаний КНДР

Пленум ЦК Трудовой партии Кореи также постановил, что КНДР активизирует «тесные контакты и диалог с соседними государствами и международным сообществом».

По его словам, после постановки ядерных средств на вооружение Северной Корее больше не нужно проводить испытания, цитирует РИА Новости сообщение северокорейского агентства ЦТАК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о приостановке испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет и закрытии полигона для ядерных испытаний с 21 апреля.

«Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны», — постановил пленум ЦК ТПК.

Объявление было сделано за несколько дней до встречи Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, которая запланирована на 27 апреля и станет третьим в истории межкорейским саммитом.

В конце мая или начале июня может пройти встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Если саммит состоится, это будут первые в истории личные переговоры действующего президента США с лидером КНДР.

В 2017 году Северная Корея активизировала ядерные и ракетные испытания, по итогам которых объявила об успешном создании ядерных сил. На этом фоне ситуация на Корейском полуострове обострилась. Дональд Трамп и Ким Чен Ын высказали в адрес друг друга угрозы уничтожения и обменялись личными оскорблениями.

Северная Корея из-за ядерных и ракетных испытаний находится под международными санкциями, которые неоднократно ужесточались.