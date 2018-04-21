Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных и ракетных испытаний КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о приостановке испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет и закрытии полигона для ядерных испытаний с 21 апреля.
По его словам, после постановки ядерных средств на вооружение Северной Корее больше не нужно проводить испытания, цитирует РИА Новости сообщение северокорейского агентства ЦТАК.
Пленум ЦК Трудовой партии Кореи также постановил, что КНДР активизирует «тесные контакты и диалог с соседними государствами и международным сообществом».
Президент США Дональд Трамп приветствовал объявление властей КНДР.
North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018
«Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны», — постановил пленум ЦК ТПК.