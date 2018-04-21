Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных и ракетных испытаний КНДР

РИА Новости
05:12, 21 апреля 2018
Надежный источник

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о приостановке испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет и закрытии полигона для ядерных испытаний с 21 апреля.

По его словам, после постановки ядерных средств на вооружение Северной Корее больше не нужно проводить испытания, цитирует РИА Новости сообщение северокорейского агентства ЦТАК.

Пленум ЦК Трудовой партии Кореи также постановил, что КНДР активизирует «тесные контакты и диалог с соседними государствами и международным сообществом».

Президент США Дональд Трамп приветствовал объявление властей КНДР.

Северная Корея согласилась заморозить ядерные испытания и закрыть большой полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и мира, большой прогресс! Жду нашего саммита.

«Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны», — постановил пленум ЦК ТПК. 

РИА Новости
Объявление было сделано за несколько дней до встречи Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, которая запланирована на 27 апреля и станет третьим в истории межкорейским саммитом.
В конце мая или начале июня может пройти встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом. Если саммит состоится, это будут первые в истории личные переговоры действующего президента США с лидером КНДР.
В 2017 году Северная Корея активизировала ядерные и ракетные испытания, по итогам которых объявила об успешном создании ядерных сил. На этом фоне ситуация на Корейском полуострове обострилась. Дональд Трамп и Ким Чен Ын высказали в адрес друг друга угрозы уничтожения и обменялись личными оскорблениями.
Северная Корея из-за ядерных и ракетных испытаний находится под международными санкциями, которые неоднократно ужесточались.

Ситуация на Корейском полуострове

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы