Восьмерых белорусов осудили за чаепитие в частной квартире. Их обвинили в проведении митинга

Суд Витебска привлек к административной ответственности восьмерых местных жителей, которые встретились на частной квартире, чтобы поговорить и попить чаю, сообщает издание «Витебская весна».

По словам самих обвиняемых, 15 марта, в День Конституции Белоруссии, в незапертую квартиру, где проходила их встреча, неожиданно зашли пять человек в штатском. Они предъявили удостоверения сотрудников Октябрьского РОВД, после чего доставили всех собравшихся в милицию, где на задержанных были составлены протоколы о нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

Как заявил суду руководивший задержанием старший инспектор РОВД Сергей Вераксо, он получил информацию от анонимного источника, что в определенном месте регулярно собираются люди, которые «исповедуют какую-то философию». «Прозвучало название „Синтез Фа“. Посмотрел, что это такое, в интернете. И там же, на сайте организации, нашел список, в котором фигурировали 16 фамилий, 8 из них принадлежали людям, которые участвовали в собрании. Это и стало поводом», — пояснил он.

Подсудимые ответили, что организация «Синтез Фа» им неизвестна. Они рассказали, что встречаются один-два раза в месяц, чтобы обсудить смысл жизни и космос, затрагивая аспекты так называемой «философии синтеза». В день задержания, по их словам, они «успели обсудить только победу Дарьи Домрачевой на этапе Кубка мира и документальный фильм, в котором Владимир Путин обещал полететь на Марс».

Организатор встречи Светлана добавила, что в 2016 году подсудимые пытались зарегистрировать организацию «Метагалактический центр Витебск» для занятий философско-просветительской работой, но в регистрации им было отказано.

Суд приговорил организатора встречи к штрафу в размере 20 (490 белорусских рублей). Остальные семеро участников встречи получили предупреждения, поскольку ранее не привлекались к административной ответственности.