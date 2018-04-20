ВАК нашла в диссертации ректора чеченского вуза фрагменты из «Википедии». И решила, что это нормально
Высшая аттестационная комиссия отказалась лишить ученой степени доктора экономических наук ректора Грозненского государственного технического университета Хасана Таймасханова. Об этом рассказал один из экспертов «Диссернета» Андрей Заякин.
По словам Заякина, комиссия признала, что Таймасханов заимствовал часть диссертации из «Википедии», но посчитала ее приемлемым источником.
В самой ВАК отказались комментировать результаты заседания, а в приемной Таймасханова заявили, что он в отпуске.
Председатель ВАК Владимир Филиппов назвал «Википедию» приемлемым источником информации для написания диссертации, а большинство членов ВАК его поддержали. «Таймасханов не очень хорошо говорит по-русски, поэтому было сложно понять, что он сказал в свою защиту», — добавил Заякин.