В США казнили старейшего заключенного. Ему было 83 года

В штате Алабама приведен в исполнение смертный приговор 83-летнему Уолтеру Лерою Муди, признанному виновным в серии взрывов. Муди стал старейшим казненным заключенным в новейшей истории США.

Смертная казнь Муди состоялась в одной из тюрем Алабамы поздним вечером 19 апреля. Осужденному была сделана смертельная инъекция.

Уолтер Муди был признан виновным в рассылке по почте взрывных устройств. В декабре 1989 года в результате взрывов таких бомб погибли федеральный судья и адвокат, известные своей работой по защите прав человека.

Еще два взрывных устройства удалось перехватить — одно из них было отправлено в федеральный суд в Атланте, второе — в офис Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) в Джексонвилле, штата Флорида.

По данным следствия, Муди рассылал бомбы по почте, чтобы отомстить за то, что его в 1972 году судили по обвинению в изготовлении взрывных устройств и приговорили к трем годам заключения. Он считал дело сфальсифицированным, а приговор — несправедливым.

Муди был арестован в 1990 году, ему сначала предъявили обвинения на уровне штата, а затем и федеральные. Приведения в исполнение смертного приговора он ожидал с 1997 года. Свою вину осужденный не признал.