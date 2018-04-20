Умер шведский диджей Avicii
Умер шведский диджей Тим Берглинг, выступавший под псевдонимом Avicii. Об этом вечером 20 апреля рассказали его представители. Музыканту было 28 лет.
Avicii обнаружили мертвым в оманской столице Маскат. Родственники попросили СМИ уважать частную жизнь диджея. О причинах смерти ничего не сообщается.
В 2016 году Avicii отказался от концертных выступлений в связи с проблемами со здоровьем. У него обнаружили панкреатит после чрезмерного употребления алкоголя.
«С глубоким сожалением мы заявляем об уходе Тима Берглинга, также известного, как Avicii», — заявили его представители.
Avicii начал выступать в 2006 году. Он сотрудничал со многими известными музыкантами, в том числе с продюсером Крисом Мартином и Coldplay. У его трека «Wake me up» почти полтора миллиарда просмотров на ютьюбе.