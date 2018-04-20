Умер шведский диджей Avicii

Умер шведский диджей Тим Берглинг, выступавший под псевдонимом Avicii. Об этом вечером 20 апреля рассказали его представители. Музыканту было 28 лет.

A post shared by Avicii (@avicii) on Mar 26, 2018 at 2:37pm PDT

Avicii обнаружили мертвым в оманской столице Маскат. Родственники попросили СМИ уважать частную жизнь диджея. О причинах смерти ничего не сообщается.

Avicii — Wake Me Up (Official Video) AviciiOfficialVEVO

В 2016 году Avicii отказался от концертных выступлений в связи с проблемами со здоровьем. У него обнаружили панкреатит после чрезмерного употребления алкоголя.