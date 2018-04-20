Принц Чарльз сменит Елизавету II во главе Содружества наций

Следующим главой Содружества наций после королевы Великобритании Елизаветы II станет ее сын, принц Чарльз.

Как сообщает Sky News, такое решение было принято лидерами стран содружества на саммите, проходящем в резиденции британских монархов в Виндзорском замке.

Кандидатуру принца Чарльза в качестве своего официального преемника предложила сама королева Елизавета II.