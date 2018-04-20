«Коммерсант»: в нескольких африканских странах начали работу российские политологи на деньги Евгения Пригожина

В нескольких африканских странах, где в ближайшее время должны состояться выборы, начали работать российские политологи. По информации источников «Коммерсанта» на рынке этих услуг, работу финансирует Евгений Пригожин, которого связывают с «фабрикой троллей» и ЧВК «Вагнер».

Российские специалисты, в частности, задействованы на Мадагаскаре, в ЮАР и Кении. Утверждается, что «африканским проектом» руководит Ярослав Игнатовский, который ранее курировал мониторинг социально-политической ситуации в Северо-Западном федеральном округе также на деньги Пригожина