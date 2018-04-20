«Коммерсант»: в нескольких африканских странах начали работу российские политологи на деньги Евгения Пригожина

Коммерсант
06:25, 20 апреля 2018
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В нескольких африканских странах, где в ближайшее время должны состояться выборы, начали работать российские политологи. По информации источников «Коммерсанта» на рынке этих услуг, работу финансирует Евгений Пригожин, которого связывают с «фабрикой троллей» и ЧВК «Вагнер».

Российские специалисты, в частности, задействованы на Мадагаскаре, в ЮАР и Кении. Утверждается, что «африканским проектом» руководит Ярослав Игнатовский, который ранее курировал мониторинг социально-политической ситуации в Северо-Западном федеральном округе также на деньги Пригожина

Старший научный сотрудник Центра африканских исследований РАН Николай Щербаков пояснил «Ъ», что у России нет возможности «всерьез заниматься африканскими делами». «Африка не только не находится в актуальной повестке, но даже если России захотелось бы вернуться, то нам неоткуда взять ресурсы», — говорит он. По словам эксперта, во многих странах Африки у России нет посольств, в большинстве нет торгпредств, а, например, «современные технические решения для добычи полезных ископаемых» наша страна не может обеспечить себе сама.

Коммерсант
Евгений Пригожин — российский ресторатор, основатель кейтеринговой компании «Конкорд». Его также называют «поваром Путина», так как он принимал в своем ресторане российского президента, а потом получал государственные контракты.
Пригожина связывают с «Федеральным агентством новостей» и «Агентством интернет-исследований». Американские власти считают АИИ причастным к российской компании по влиянию на исход президентских выборов. СМИ также писали, что Пригожин финансирует частную военную компанию «Вагнер», бойцы которой были на Украине и в Сирии.

Евгений Пригожин

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