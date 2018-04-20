Асад вернул Франции орден Почетного легиона
Сирия возвратила Франции орден Почетного легиона, которым был награжден президент Башар Асад в 2001 году. Как сообщает BBC News, награда была передана в посольство Румынии в Дамаске, которое в настоящее время представляет интересы Франции в Сирии.
В министерстве иностранных дел арабской республики заявили, что орден был возвращен в знак протеста против участия Франции вместе с США и Великобританией в военном ударе по Сирии 14 апреля.
«Президент Асад не считает честью быть кавалером ордена страны, которая является рабом США, поддерживающих террористов», — говорится в заявлении МИД Сирии. (англ.яз.)
Ранее стало известно, что в Париже запущена дисциплинарная процедура по отзыву у президента Сирии звания кавалера Почетного легиона. В 2001 году Жак Ширак наградил Башара Асада высшей французской наградой за проведение демократических реформ в Сирии.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет войска Башара Асада.