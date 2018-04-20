Асад вернул Франции орден Почетного легиона

Сирия возвратила Франции орден Почетного легиона, которым был награжден президент Башар Асад в 2001 году. Как сообщает BBC News, награда была передана в посольство Румынии в Дамаске, которое в настоящее время представляет интересы Франции в Сирии.

В министерстве иностранных дел арабской республики заявили, что орден был возвращен в знак протеста против участия Франции вместе с США и Великобританией в военном ударе по Сирии 14 апреля.