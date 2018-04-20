Арсен Венгер уйдет с поста главного тренера «Арсенала»

«После внимательных раздумий и обсуждений внутри клуба я пришел к выводу, что сейчас правильное время уйти в отставку», — сказал он.

«У Арсена выдающийся класс, и мы всегда будем благодарны ему. Каждый, кто любит „Арсенал“ и футбол должен быть признателен ему. <…> Своим взглядом на игру он изменил лицо нашего клуба и английского футбола», — заявил один из владельцев клуба Стэн Кронке.

Арсен Венгер возглавляет «Арсенал» с октября 1996 года. При нем клуб трижды выигрывал Премьер-лигу и семь раз становился обладателем Кубка Англии.

«Арсенал» за пять матчей до конца сезона находится на шестом месте в английской Премьер-лиге. Клуб дошел до полуфинала Лиги Европы, 26 апреля он сыграет первый матч против мадридского «Атлетико».