Африканское королевство Свазиленд сменит название

Королевство Свазиленд, расположенное в Африке, сменит название на Эсватини. Об этом объявил король Мсвати III в ходе празднования 50-летия независимости страны.

Многие африканские страны после обретения независимости вернулись «к древним, исконным названиям», заявил Мсвати III. «Мы не должны больше называться Свазилендом», — объявил король.

Король, сообщает Reuters, также отметил, что Свазиленд часто путают со Швейцарией (написание латиницей этих двух стран схоже).

Новым названием королевства станет Эсватини, что в переводе означает «земля Свази». Это название король ранее уже использовал на некоторых официальных мероприятиях, в том числе в ходе выступления на Генассамблее ООН.