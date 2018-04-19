В центре Москвы угнан Rolls-Royce стоимостью более 16 миллионов рублей

ТАСС
07:45, 19 апреля 2018
Надежный источник

Полиция возбудила уголовное дело об угоне автомобиля Rolls-Royce Ghost EWB в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Автомобиль был угнан из Гранатного переулка в центре Москвы вместе с микроавтобусом Mercedes-Benz Viano.

Стоимость Rolls-Royce Ghost EWB, сообщили в пресс-службе полиции, составляет 16,5 миллиона рублей, Mercedes-Benz Viano — 3,1 миллиона рублей.

В полицию обратился владелец автомобилей 1983 года рождения, рассказали представители ГУМВД. Угон, по предварительным данным, был совершен не позднее 31 марта.

Других подробностей произошедшего в пресс-службе полиции не сообщили.

Агентство «Москва» также сообщает об угоне Rolls-Royce в центре Москвы со ссылкой на пресс-службу полиции, но утверждает, что автомобили пропали не позднее 31 марта 2017 года.

Стоимость Rolls-Royce Ghost EWB, произведенного в 2018 году, у официального дилера составляет более 28,5 миллиона рублей.
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