Рауль Кастро ушел с поста главы Кубы. Его сменил Мигель Диас-Канель 

Диас-Канель был единственным кандидатом на пост главы государственного совета. Тайное голосование по его кандидатуре прошло 18 апреля, за него проголосовали 603 из 605 депутатов.

Национальная ассамблея Кубы выбрала главой государственного совета Мигеля Диаса-Канеля, который до этого занимал должность первого вице-председателя органа. Об этом сообщает «Гранма», официальный печатный орган кубинской Компартии.

Глава государственного совета — высшая государственная должность на Кубе. С 2006 года (формально — с 2008-го) ее занимал Рауль Кастро, младший брат Фиделя Кастро, который покинул пост по состоянию здоровья. Кастро руководили Кубой с момента революции 1959 года.

57-летний Мигель Диас Канель с 2013 года был первым вице-председателем госсовета и вице-премьером правительства Кубы. Он сделал карьеру в Компартии Кубы, с 1994 по 2003 год был первым секретарем партии в одной из провинций, после чего вошел в политбюро и занял пост министра высшего образования.