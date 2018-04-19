Команда МГУ выиграла студенческий чемпионат мира по программированию

Третье место (семь решенных задач) разделили девять команд. В их числе студенты Уральского федерального университета и прошлогодний победитель — команда петербургского университета ИТМО.

На второе место с восемью решенными задачами вышла команда МФТИ. Такой же результат показали студенты Пекинского и Токийского университетов.

Чемпионат проходил в Пекине. Студенты МГУ решили девять из 11 задач.

Команда студентов МГУ выиграла чемпионат мира по программированию АСМ ICPC, который считается самым престижным соревнованием такого рода.

Чемпионат АСМ ICPC впервые прошел в 1977 году. В нем принимают участие десятки тысяч студентов из более чем 100 стран мира.

На протяжении шести лет, с 2012 по 2017 год, чемпионат выигрывали петербургские команды — ИТМО и СПбГУ.