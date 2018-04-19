Команда МГУ выиграла студенческий чемпионат мира по программированию
Команда студентов МГУ выиграла чемпионат мира по программированию АСМ ICPC, который считается самым престижным соревнованием такого рода.
World Champion #ICPC2018 - Moscow State University— ICPCNews (@ICPCNews) April 19, 2018
Northern Eurasia Champion
First to solve Problems G
First to solve Problem H pic.twitter.com/VAYR02MV9S
Чемпионат проходил в Пекине. Студенты МГУ решили девять из 11 задач.
На второе место с восемью решенными задачами вышла команда МФТИ. Такой же результат показали студенты Пекинского и Токийского университетов.
Третье место (семь решенных задач) разделили девять команд. В их числе студенты Уральского федерального университета и прошлогодний победитель — команда петербургского университета ИТМО.
Чемпионат АСМ ICPC впервые прошел в 1977 году. В нем принимают участие десятки тысяч студентов из более чем 100 стран мира.
На протяжении шести лет, с 2012 по 2017 год, чемпионат выигрывали петербургские команды — ИТМО и СПбГУ.