Команда МГУ выиграла студенческий чемпионат мира по программированию

АСМ ICPC
12:17, 19 апреля 2018
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Команда студентов МГУ выиграла чемпионат мира по программированию АСМ ICPC, который считается самым престижным соревнованием такого рода.

Чемпионат проходил в Пекине. Студенты МГУ решили девять из 11 задач.

На второе место с восемью решенными задачами вышла команда МФТИ. Такой же результат показали студенты Пекинского и Токийского университетов.

Третье место (семь решенных задач) разделили девять команд. В их числе студенты Уральского федерального университета и прошлогодний победитель — команда петербургского университета ИТМО.

Чемпионат АСМ ICPC впервые прошел в 1977 году. В нем принимают участие десятки тысяч студентов из более чем 100 стран мира.
На протяжении шести лет, с 2012 по 2017 год, чемпионат выигрывали петербургские команды — ИТМО и СПбГУ.
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