Вылет самолета из Москвы в Симферополь отложили из-за пчел в салоне

Интерфакс
09:09, 18 апреля 2018
Надежный источник

Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Москвы в Симферополь был отложен из-за разгерметизации контейнера с пчелами в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета, который готовился к вылету из Внуково. Пассажиров было решено эвакуировать. В ближайшее время, сообщил собеседник агентства, «Россия» должна предоставить запасной борт.

«Российская газета», в свою очередь, уточняет, что из-за пчел пришлось отложить рейс SU6143 Москва-Симферополь, который должен был вылететь в 9:35 мск. По данным издания, пчелы разлетелись по багажному отделению.

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