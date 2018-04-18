В Хьюстоне в возрасте 92 лет умерла Барбара Буш — супруга 41-го президента США Джорджа Буша-старшего и мать 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc — Jim McGrath (@jgm41) April 17, 2018

В последние годы бывшая первая леди США страдала от хронических заболеваний сердца и легких. 15 апреля представитель семьи Буш заявил, что после нескольких недавних госпитализаций и консультаций с семьей и врачами Барбара Буш, несмотря на ухудшение состояния здоровья, решила не обращаться в больницу и остаться в окружении близких в своем доме в Хьюстоне.