Умерла Барбара Буш

The New York Times
05:00, 18 апреля 2018
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В Хьюстоне в возрасте 92 лет умерла Барбара Буш — супруга 41-го президента США Джорджа Буша-старшего и мать 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.

В последние годы бывшая первая леди США страдала от хронических заболеваний сердца и легких. 15 апреля представитель семьи Буш заявил, что после нескольких недавних госпитализаций и консультаций с семьей и врачами Барбара Буш, несмотря на ухудшение состояния здоровья, решила не обращаться в больницу и остаться в окружении близких в своем доме в Хьюстоне.

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