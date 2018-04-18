«Россия-24» взяла интервью у мальчика из ролика про химическую атаку в Думе. Его отец говорит, что он «отлично себя чувствовал»

Россия-24
18:15, 18 апреля 2018
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«Россия-24» 18 апреля опубликовала интервью с 11-летним Хасаном Диабом, который, как говорят на телеканале, был одним из героев видео про химическую атаку в Думе, которое Минобороны РФ называет постановкой. Рассказ про Диаба также опубликовала «Комсомольская правда».

Военный корреспондент «Комсольской правды» Александр Коц сообщил, что в день предполагаемой атаки мальчик находился в бомбоубежище в подвале; туда спустились представители волонтерского движения «Белые каски» и попросили присутствующих перейти в здание больницы. Там их начали поливать водой. По словам Коца, Диаб не знал, зачем это делали.

«Как рассказал его отец, там в больницу также были доставлены его жена и дочка, и их тоже всех поливали водой, якобы для того, чтобы обеззараживать поврежденные химией участки. Однако, как рассказали мне и Хасан, и его отец Омар, никаких проблем с дыханием и с ожогами у них не было», — заявил Коц радио «Комсомольская правда».

В сюжете «России-24», снятом военным корреспондентом канала Евгением Поддубным, говорится, что Диаб был голоден, а за съемки ему предложили рис, финики и печенье.

Отец мальчика заявил «России-24», что не почувствовал признаков химической атаки в Думе. «Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье, рис, и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал», — сказал Омар Диаб.

Руслан Левиев из исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) отметил, что свидетельства Хасана Диаба и его отца не доказывают, что химической атаки в Думе не было. «Репортажи Коца и Поддубного доказывают, что конкретно Хасан, который был на видео „Белых касок“, и которого они обливали водой, не пострадал <…>. Но, извините, когда человек попадает под действие химоружия, у него на лбу не проявляется надпись „Я отравлен, был применен газ такой-то“. В такой момент спасают всех, кто мог оказаться в зоне действия газа», — написал Левиев в фейсбуке.

Движение «Белые каски» сообщило, что 7 апреля в сирийской Думе произошла химическая атака. В результате, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли 70 человек и пострадали еще 500.
Западные страны обвинили в атаке сирийского президента Башара Асада. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудар по по сирийской инфраструктуре, которая, как предполагается, была задействована при проведении химических атак.
Сирия и Россия отвергают сообщения о химической атаке. Минобороны РФ заявило, ключевым доказательством для Запада стал видеоролик из больницы Думы; ведомство заявило, что нашли двух сирийских работников скорой помощи из ролика, которые подтвердили, что он был постановочным.
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