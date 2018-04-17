Власти Сирии опровергли сообщения о бомбардировках авиабаз. ПВО привели в действие из-за ложной тревоги

Власти Сирии объявили, что системы противовоздушной обороны были приведены в действие в ночь на 17 апреля в результате ложной тревоги, а не внешней агрессии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на национальное телевидение Сирии.

Ранее сирийские СМИ распространили сообщения о двух ракетных обстрелах в ночь на 17 апреля. Как утверждалось, сирийские ПВО сбили девять ракет, запущенных по аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Кроме того, сообщалось о трех сбитых ракетах вблизи авиабазы Думайр, расположенной в окрестностях Дамаска. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

В Пентагоне отрицали проведение каких-либо операций в Сирии в указанное время. Между тем источник РИА Новости в сирийской армии подтвердил атаку на авиабазу Шайрат.