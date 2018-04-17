«Ведомости»: законопроект о запрете американских лекарств стал неожиданным для министерств

Ведомости
05:55, 17 апреля 2018
Требует подтверждения

Законопроект депутатов Госдумы об ответных санкциях, который, в том числе, предлагает запретить ввоз иностранных лекарств, стал неожиданностью для некоторых министерств. Об этом на условиях анонимности рассказал «Ведомостям» один из депутатов.

При этом неназванный федеральный чиновник заявил газете, что документ обсуждался в правительстве, в том числе с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Поддержало ли правительство документ, неизвестно.

Источник, близкий к руководству Госдумы, рассказал «Ведомостям», что решение о внесении законопроекта могло быть принято Советом безопасности, а сам документ могли подготовить в администрации президента.

Основная работа начнется после второго чтения, а сейчас ощущается корыстное желание разогреть негативный интерес к теме вокруг лекарств, полагает зампред комитета [по экономической политике] единоросс Владимир Гутенев: «По французским коньякам и винам якобы возникает у многих обывателей вопрос, но их пьют только в периметре Третьего кольца, настоящие патриоты готовы перейти на чилийское». Это вопрос не экономический, а «вопрос посыла и решимости», считает депутат.

Ведомости
Законопроект, автором которого выступает в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин (всего в соавторы включили более 300 депутатов), был внесен 13 апреля. Он предлагает дать правительству возможность вводить по распоряжению президента ограничения на ввоз продуктов, алкоголя, табака, лекарств и любых других товаров из США и прочих стран.
Помимо этого в законе прописаны предложения о ограничениям для американских граждан и компаний, в том числе в части прав на товарные знаки на территории России.
16 апреля Совет Госдумы решил рассмотреть законопроект в первом чтении 15 мая. Перед этим его вынесут на экспертное обсуждение.

Подробнее о законопроекте

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

В Ереване проходят массовые акции против бывшего президента Сержа Саргсяна. Полиция применила спецсредства

54 секунды

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы