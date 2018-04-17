«Ведомости»: законопроект о запрете американских лекарств стал неожиданным для министерств

Законопроект депутатов Госдумы об ответных санкциях, который, в том числе, предлагает запретить ввоз иностранных лекарств, стал неожиданностью для некоторых министерств. Об этом на условиях анонимности рассказал «Ведомостям» один из депутатов.

При этом неназванный федеральный чиновник заявил газете, что документ обсуждался в правительстве, в том числе с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Поддержало ли правительство документ, неизвестно.

Источник, близкий к руководству Госдумы, рассказал «Ведомостям», что решение о внесении законопроекта могло быть принято Советом безопасности, а сам документ могли подготовить в администрации президента.