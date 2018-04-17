Российским студентам предложили перевестись с учебы в Великобритании в МГИМО

Россотрудничество запустило проект « Welcome Back, или пора домой!». Как сообщает «Коммерсант», данная инициатива предлагает российским студентам, обучающимся за рубежом и, прежде всего, в Великобритании, перевестись в МГИМО.

По словам декана факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряна, университет готов в экстренном порядке принять до нескольких сот новых студентов. Тем же кто, уже заканчивает обучение, обещают помочь с трудоустройством в России, например, на Дальнем Востоке.

Как утверждают чиновники, в настоящее время в ряде зарубежных стран, проявляющих «недружественное отношение» к России, ощущается «негативное влияние русофобских настроений на деятельность соотечественников».

Между тем опрошенные газетой российские студенты, обучающиеся в Великобритании, заявили, что никакого давления не ощущают. В посольстве Великобритании в России также заверили, что в стране, «как и всегда, очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса».