Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

Роскомнадзор зафиксировал несколько попыток DDoS-атак за сутки.

Днем пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что удалось успешно отразить две DDoS-атаки, проходившие в ночь и утром 17 апреля. «Интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме», — говорилось в сообщении пресс-службы.

Однако во второй половине дня пользователи продолжили жаловаться на то, что доступ к сайту Роскомнадзора затруднен.

Пресс-служба ведомства подтвердила новую DDoS-атаку, добавив, что «специалисты Роскомнадзора и ПАО „Ростелеком“ предпринимают меры для ее устранения».