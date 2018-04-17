Роскомнадзор сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

ТАСС
13:23, 17 апреля 2018
Надежный источник

Роскомнадзор зафиксировал несколько попыток DDoS-атак за сутки.

Днем пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что удалось успешно отразить две DDoS-атаки, проходившие в ночь и утром 17 апреля. «Интернет-ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме», — говорилось в сообщении пресс-службы.

Однако во второй половине дня пользователи продолжили жаловаться на то, что доступ к сайту Роскомнадзора затруднен.

Пресс-служба ведомства подтвердила новую DDoS-атаку, добавив, что «специалисты Роскомнадзора и ПАО „Ростелеком“ предпринимают меры для ее устранения».

Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке мессенджера Telegram. В попытках ограничить доступ к мессенджеру, который использует инфраструктуру крупных сервисов для обхода блокировок, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов, по состоянию на 16:00 мск, 15,8 миллиона IP-адресов хостинг-провайдеров — Amazon и Google. 
На фоне массовых блокировок адресов Google и Amazon в соцсетях появились сообщения о перебоях в работе различных сервисов и сайтов, использующих ресурсы этих компаний. Роскомнадзор заявил, что будет бороться с «недостоверной информацией о блокировках добросовестных ресурсов».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Сколько адресов заблокировал Роскомнадзор для ограничения доступа к Telegram. График

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы