Минстрой ради кошек запретит замуровывать подвалы

Интерфакс
07:00, 17 апреля 2018
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Министерство строительства и ЖКХ приняло решение об обязательном сохранении специальных отверстий — продухов — в фундаментах многоквартирных домов, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал. Об этом сообщил заместитель министра Андрей Чибис.

«В ходе общественных обсуждений решили скорректировать ту норму о запрете доступа в подвалы, которая действует много лет, и сохранить возможность использовать их для животных», — цитирует ТАСС замминистра.

В то же время, добавил Чибис, «по решению общего собрания собственников» отверстия, ведущие в подвал, могут быть закрыты специальной заградительной сеткой.

«Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», — сообщил заместитель министра Андрей Чибис.

Интерфакс
Зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить замуровывать вентиляционные отверстия, через которые кошки могут попадать в подвал и покидать его. Животные, указывали они, гибнут, оказавшись замурованными в подвале, а также не могут попасть в укрытие в холодное время года.
В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды также выступали за изменение технических регламентов таким образом, чтобы обеспечить доступ в подвалы кошек. Глава этого комитета Владимир Бурматов в частности указывал, что из-за того, что кошки не могут попасть в подвалы жилых домов, там разводятся грызуны.
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