Минстрой ради кошек запретит замуровывать подвалы

Министерство строительства и ЖКХ приняло решение об обязательном сохранении специальных отверстий — продухов — в фундаментах многоквартирных домов, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал. Об этом сообщил заместитель министра Андрей Чибис.

«В ходе общественных обсуждений решили скорректировать ту норму о запрете доступа в подвалы, которая действует много лет, и сохранить возможность использовать их для животных», — цитирует ТАСС замминистра.

В то же время, добавил Чибис, «по решению общего собрания собственников» отверстия, ведущие в подвал, могут быть закрыты специальной заградительной сеткой.