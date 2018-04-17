Минстрой ради кошек запретит замуровывать подвалы
Министерство строительства и ЖКХ приняло решение об обязательном сохранении специальных отверстий — продухов — в фундаментах многоквартирных домов, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал. Об этом сообщил заместитель министра Андрей Чибис.
«В ходе общественных обсуждений решили скорректировать ту норму о запрете доступа в подвалы, которая действует много лет, и сохранить возможность использовать их для животных», — цитирует ТАСС замминистра.
В то же время, добавил Чибис, «по решению общего собрания собственников» отверстия, ведущие в подвал, могут быть закрыты специальной заградительной сеткой.
«Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», — сообщил заместитель министра Андрей Чибис.