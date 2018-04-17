Конституционный суд: для учебы в школе совершеннолетним не нужна отсрочка от армии
Конституционный суд России постановил, что отсрочка от армии для завершения обучения в школе не должна учитываться как первая отсрочка, потому что тогда это помешает завершить обучение в магистратуре вуза. Такое решение суд принял 17 апреля.
В суд с жалобой обратился житель Мордовии Павел Спиридонов. Ему исполнилось 18 лет еще до выпуска из школы, поэтому для завершения обучения он получил отсрочку от призыва. Затем Спиридонов поступил в Мордовский госуниверситет и получил еще одну отсрочку.
Окончив программу бакалавра Спиридонов собрался поступать в магистратуру, но суды решили, что он уже израсходовал обе отсрочки, положенные по закону. Спиридонов посчитал, что такая трактовка закона ставит его в неравные условия с теми, кому 18 лет исполняется уже после окончания школы.
Теперь, согласно постановлению КС, «федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения». Дела Спиридонова и попавшего в аналогичную ситуацию жителя Татарстана Романа Халикова должны быть пересмотрены.
Гарантируя право на образование и закрепляя конституционную обязанность гражданина РФ по защите Отечества, федеральный законодатель предусмотрел в качестве одного из основных академических прав обучающихся — отсрочку от призыва на военную службу. Таким образом, выпускникам средних школ, даже если им исполнилось 18 лет, предоставляется возможность сразу поступить в высшее учебное заведение. Обучающимся в ВУЗах обеспечивается право непрерывного получения высшего образования. Однако наряду с этим существует ограничение по количеству отсрочек: получая образование следующего уровня, воспользоваться ими можно лишь дважды.