Конституционный суд: для учебы в школе совершеннолетним не нужна отсрочка от армии

Конституционный суд России постановил, что отсрочка от армии для завершения обучения в школе не должна учитываться как первая отсрочка, потому что тогда это помешает завершить обучение в магистратуре вуза. Такое решение суд принял 17 апреля.

В суд с жалобой обратился житель Мордовии Павел Спиридонов. Ему исполнилось 18 лет еще до выпуска из школы, поэтому для завершения обучения он получил отсрочку от призыва. Затем Спиридонов поступил в Мордовский госуниверситет и получил еще одну отсрочку.

Окончив программу бакалавра Спиридонов собрался поступать в магистратуру, но суды решили, что он уже израсходовал обе отсрочки, положенные по закону. Спиридонов посчитал, что такая трактовка закона ставит его в неравные условия с теми, кому 18 лет исполняется уже после окончания школы.

Теперь, согласно постановлению КС, «федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения». Дела Спиридонова и попавшего в аналогичную ситуацию жителя Татарстана Романа Халикова должны быть пересмотрены.