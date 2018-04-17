Двум жительницам Челябинской области выплатят по миллиону рублей за подмену в роддоме. Они 30 лет жили в чужих семьях

Центральный районный суд Челябинска присудил компенсацию по одному миллиону рублей двум местным жительницам, которых 30 лет назад перепутали в роддоме и передали чужим родителям, сообщает «Интерфакс».

Екатерина Туганова и Люция Тулигенова требовали взыскать с областного перинатального центра по десять миллионов рублей в свою пользу. В результате суд частично удовлетворил иск, снизив компенсацию морального вреда в десять раз. Ответчиком по иску выступило министерство финансов России, поскольку перинатальный центр не был признан правопреемником роддома, в котором женщины родились.