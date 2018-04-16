Viber сообщил о проблемах со звонками в России. Это может быть связано с блокировкой IP-адресов Amazon

Viber
20:02, 16 апреля 2018
Надежный источник

У пользователей Viber из России могут возникнуть проблемы с совершением звонков в месенджере. Об этом сообщается в официальном аккаунте Viber в твиттере.

В компании связывают неполадки с проблемами связи на серверах Amazon.

16 апреля российские провайдеры начали ограничивать доступ к Telegram по требованию Роскомнадзора. Решение о блокировке мессенджера принял Таганский суд Москвы после того, как Telegram отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
Вечером 16 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 800 тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon в связи с блокировкой Telegram. До этого в черном списке Роскомнадзора было около 11 тысяч IP-адресов компании.
В связи с блокировкой IP-адресов Amazon оказался заблокирован ряд российских сайтов, в частности онлайн-школа английского языка Skyeng, курьерская служба ptichka.moscow и интернет-магазин GiveMe.ru.
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