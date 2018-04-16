Viber сообщил о проблемах со звонками в России. Это может быть связано с блокировкой IP-адресов Amazon
У пользователей Viber из России могут возникнуть проблемы с совершением звонков в месенджере. Об этом сообщается в официальном аккаунте Viber в твиттере.
В компании связывают неполадки с проблемами связи на серверах Amazon.
Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису.— Viber (@Viber) April 16, 2018
16 апреля российские провайдеры начали ограничивать доступ к Telegram по требованию Роскомнадзора. Решение о блокировке мессенджера принял Таганский суд Москвы после того, как Telegram отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
Вечером 16 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 800 тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon в связи с блокировкой Telegram. До этого в черном списке Роскомнадзора было около 11 тысяч IP-адресов компании.
В связи с блокировкой IP-адресов Amazon оказался заблокирован ряд российских сайтов, в частности онлайн-школа английского языка Skyeng, курьерская служба ptichka.moscow и интернет-магазин GiveMe.ru.