В Госдуму внесли законопроект об обязательном распределении для студентов-бюджетников

Госдума
13:27, 16 апреля 2018
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Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов предложил ввести обязательное распределение для студентов, получающих образование за счет бюджетных средств. Законопроект Вострецова зарегистрирован в электронной базе парламента.

Депутат предлагает установить четырехлетний срок распределения после бакалавриата, пятилетний — после специалитета и шестилетний — после магистратуры. В случае отказа от распределения студент-бюджетник обязан будет возместить государству расходы на свое обучение, сказано в законопроекте.

По мнению Вострецова, обязательное распределение решит вопрос с трудоустройством выпускников вузов.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал инициативу Вострецова попыткой «вернуться к практике советского времени в условиях рыночной экономики» и заявил, что ее вряд ли поддержат работодатели. При этом Нилов оговорился, что распределение могло бы оказаться эффективным для выпускников медицинских и педагогических специальностей. «Иногородние выпускники, получившие бесплатное образование в столице, должны возвращаться в регионы и отрабатывать на местах, — сказал Нилов «Коммерсанту»,

Система распределения выпускников высших учебных заведений действовала в Советском Союзе.
Ранее в России не раз предлагали вернуть обязательное распределение. В частности, в 2013 году Госдума рассматривала законопроект о трехлетней отработке студентов-бюджетников после вуза. О результатах его рассмотрения не сообщалось.
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