Три четверти россиян не слышали об обвинениях депутата Слуцкого в домогательствах. А те, кто слышал, не поверили

Подавляющее большинство россиян ничего не слышали об обвинениях в домогательствах против главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного в 104 населенных пунктах.

Только 4% опрошенных заявили, что знают об обвинениях, еще 17% «что-то слышали», а 77% ответили, что слышат об этом впервые.

Из тех, кто слышал про обвинения, треть опрошенных назвали их необоснованными. Справедливыми их назвали 20%. Почти половина (48%) затруднились ответить, как они относятся к обвинениям против Слуцкого.

Те, кто считает обвинения необоснованными, заявили, что не верят выступившим с заявлениями против Слуцкого журналисткам и считают их слова пиаром. Они также заметили, что не было представлено доказательств, а сам Слуцкий — «достойный человек».

Комиссия по вопросам депутатской этики не нашла нарушений в поведении Слуцкого. Ее решение назвали объективным 29% от тех, кто слышал про обвинения. Столько же назвали решение необъективным.

О бойкоте СМИ после такого решения ничего не слышали более 60% тех, кто знает про скандал.