Три четверти россиян не слышали об обвинениях депутата Слуцкого в домогательствах. А те, кто слышал, не поверили

ФОМ
07:52, 16 апреля 2018
Надежный источник

Подавляющее большинство россиян ничего не слышали об обвинениях в домогательствах против главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного в 104 населенных пунктах.

Только 4% опрошенных заявили, что знают об обвинениях, еще 17% «что-то слышали», а 77% ответили, что слышат об этом впервые.

Из тех, кто слышал про обвинения, треть опрошенных назвали их необоснованными. Справедливыми их назвали 20%. Почти половина (48%) затруднились ответить, как они относятся к обвинениям против Слуцкого.

Те, кто считает обвинения необоснованными, заявили, что не верят выступившим с заявлениями против Слуцкого журналисткам и считают их слова пиаром. Они также заметили, что не было представлено доказательств, а сам Слуцкий — «достойный человек».

Комиссия по вопросам депутатской этики не нашла нарушений в поведении Слуцкого. Ее решение назвали объективным 29% от тех, кто слышал про обвинения. Столько же назвали решение необъективным.

О бойкоте СМИ после такого решения ничего не слышали более 60% тех, кто знает про скандал.

В марте три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах. Корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук представили эти обвинения комиссии по этике, причем Рустамова показала расшифровку диктофонной записи разговора со Слуцким.
Комиссия отказалась принимать меры против Слуцкого, заметив, что журналистки именно накануне выборов президента вспомнили об инцидентах с депутатом, которые произошли длительное время назад.

Обвинения в адрес Леонида Слуцкого

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

«Мисс Россия-2018». Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы