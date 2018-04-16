Роскомнадзор предупредил прокси-серверы о предстоящей блокировке

О получении предупреждений от Роскомнадзора, в частности, сообщили владельцы прокси-серверов TgProxy и Vee Security .

По данным Чикова, в качестве основания для блокировки Роскомнадзор использует призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность.

Роскомнадзор начал рассылать уведомления о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов, позволяющих обходить блокировку Telegram. Об этом сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера.

Генпрокуратура может без суда добиваться блокировки сайтов, если обнаружит там призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и несогласованным акциям. В том числе ведомство может блокировать сайты или отдельные страницы за публикацию инструкций по обходу блокировок.

Роскомнадзор 16 апреля заблокировал Telegram в России на основании решения Таганского суда Москвы. Поводом для судебного иска стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Вечером 16 апреля в реестр запрещенных сайтов были внесены около 800 тысяч IP-адресов хостинг-провайдера Amazon. Роскомнадзор подтвердил, что это было сделано в связи с блокировкой Telegram. Также в реестр запрещенных сайтов попали более миллиона IP-адресов Google.