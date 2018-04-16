Предприниматели попросили разъяснить требование проводить предрейсовый контроль при доставке пиццы

Российские предприниматели обратились в Минтранс с просьбой объяснить новые требования к корпоративному автотранспорту. Об этом со ссылкой на копию документа пишет РБК.

Речь идет о новой редакции статьи 20 закона «О безопасности дорожного движения», которая вступит в силу в конце 2018 года. В ней отдельно прописаны особые требования для компаний, которые используют свои машины для перевозки пассажиров «и (или) материальных объектов», но не заключают для этого договоры перевозки.

По словам авторов письма, под это определение подпадает любой корпоративный автотранспорт, в том числе, например, парк машин для доставщиков пиццы. Предприниматели сетуют, что требование проводить предрейсовый контроль и обеспечивать парковку собственного автопарка увеличит расходы и сократит «время на выполнение непосредственных служебных задач».

В письме также фигурирует требование проводить медосмотр водителей, но оно закреплено в уже действующей редакции закона.