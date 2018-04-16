МИД призвал «динамично» принять закон о санкциях против США

Внешнеполитическое ведомство РФ, добавил он, считает необходимым, чтобы закон о санкциях против США был принят «динамично».

«Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий», — сказал он.

Законопроект о санкциях в отношении США, находящийся на рассмотрении в Госдуме, будет принят оперативно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» был внесен на рассмотрение Госдумы 13 апреля. В документе, в частности, говорится, что Россия сможет запрещать ввоз продовольствия, алкоголя, табака и лекарств, произведенных в странах, в отношении которых введены санкции. Также предусматривается запрет на работу в России граждан таких стран и ряд других ограничительных мер.

Проект закона о санкциях в отношении США был внесен в Госдуму через несколько дней после того, как американский Минфин представил расширенный санкционный список, добавив в него 23 чиновника и бизнесмена из России и несколько компаний. В список, в частности, попали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

16 апреля, как ожидается, США объявят о новых санкциях в отношении России, связанных с сирийской программой производства химического оружия.