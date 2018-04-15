В центре Москвы обрушилась стена дома на реконструкции. Соседние здания эвакуированы

Интерфакс
12:51, 15 апреля 2018
Надежный источник

В центре Москвы в Пушкаревом переулке обрушилась стена дома, стоящего на реконструкции, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Здание 1916 года постройки, расположенное по адресу: Пушкарев переулок, 12, было выселено, в момент обрушения в нем никто не находился, пострадавших нет, рассказали представители мэрии. Жильцов соседнего дома, заявили они, в качестве меры предосторожности попросили выйти на улицу.

На месте происшествия работают оперативные службы, проводится обследование здания, добавили собеседники агентства.

В свою очередь источники в экстренных службах сообщили «Интерфаксу», что из домов, расположенных рядом с частично обрушившимся домом, были эвакуированы около 60 человек. Их временно разместили в филиале театра им. Маяковского.

ТАСС также со ссылкой на источники в экстренных службах, сообщает о 26 эвакуированных жильцах соседнего дома, которые, по данным агентства, временно размещены в автобусах Мосгортранса.

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