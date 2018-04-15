Минтранс объявил о разработке ответных мер на американские санкции
Российское министерство транспорта разрабатывает ответные меры на санкции, введенные США, сообщил глава ведомства Максим Соколов.
О каких именно ответных санкциях идет речь, Соколов уточнять не стал. «Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», — сказал он.
13 апреля на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».
Этот документ, в числе прочего, предусматривает увеличение сборов авиакомпаний на полеты над территорией России. Величину этих сборов утверждает своими приказами Минтранс.
США в начале апреля опубликовали расширенный санкционный список, в который вошли 23 российских бизнесмена и чиновника, а также несколько компаний. Перечень был составлен на основе представленного ранее «кремлевского списка», в который, помимо прочих, попали главы РЖД и «Аэрофлота», а также министр транспорта Максим Соколов, в отношении которых санкции введены не были.