В США умер режиссер Милош Форман, сообщает Reuters со ссылкой на чешское агентство CTK.

Форману было 86 лет. О его смерти журналистам сообщила его жена. По ее словам, режиссер умер после непродолжительной болезни.

Arnd Wiegmann / Reuters / Scanpix / LETA

Форман — режиссер фильмов «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Призраки Гойи», «Народ против Ларри Флинта».

Он был обладателем множества престижных наград, в том числе «Оскаров» за режиссуру фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей» (эти картины также были признаны фильмами года).