Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии

На экстренном заседании Совбеза, созванном в субботу по инициативе российской стороны, за проект резолюции отдали голоса Россия, Китай и Боливия. Восемь членов Совбеза проголосовали против, еще четверо воздержались.

Совет безопасности ООН отклонил российский проект резолюции, осуждающий ракетный удар по Сирии и требующий прекратить агрессию в отношении арабской страны.

«Сегодня печальный день для мира. Хотелось бы верить, что мы не увидим дня хуже», — заявил по итогам голосования постпред России при ООН Василий Небензя.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по нескольким объектам в Сирии, которые, как утверждается, являются частью сирийской программы химического оружия.

Операция стала ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума 7 апреля, в результате которой, по сообщению Всемирной организации здравоохранения, погибли 70 и пострадали 500 человек.

Сирия и Россия отрицают применение химического оружия в Думе. 13 апреля Россия заявила, что сообщения об атаке были провокацией, организованной Великобританией. После авиаудара международной коалиции Россия созвала заседание Совета безопасности ООН. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары «актом агрессии против суверенного государства» и обвинил Запад в усугублении гуманитарной катастрофы и потакании террористам в Сирии.