Посольство России обвинило США в оскорблении Путина. Трамп возложил на него ответственность за применение Сирией химоружия

Посольство России в США опубликовало заявление в связи с проведением западными странами авиаударов по Сирии, в котором назвало «неприемлемым и недопустимым» оскорбление президента России.

Речь, по всей видимости, идет о заявлении президента США Дональда Трампа, что химическая атака в Сирии — результат неспособности Владимира Путина сдержать обещание стать гарантом уничтожения сирийского химического оружия. Об этом Трамп заявил, объявляя в ночь на 14 апреля об атаке на Сирию.

«Вся ответственность [за последствия авиаудара] лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже. Оскорблять президента России неприемлемо и недопустимо. США — обладатель крупнейшего арсенала химического оружия — не имеет морального права винить другие страны», — сказано в заявлении посла Анатолия Антонова.