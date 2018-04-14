Пентагон назвал сирийскую ПВО неэффективной

Министерство обороны США считает, что международной коалиции удалось поразить все необходимые цели в ходе ракетного удара по Сирии. Об этом в субботу на брифинге с журналистами заявили представители Пентагона Дана Уайт и генерал Кеннет Маккензи.

По данным американских военных, всего в ночь на 14 апреля по трем целям в Сирии были выпущены 105 ракет. В ответ сирийские войска запустили 40 ракет класса «земля-воздух». Генерал Маккензи назвал сирийские попытки обороняться при авиаударе неэффективными.

Американский авиаудар, по мнению Пентагона, отбросил сирийский режим на годы назад в способности развивать программу химических вооружений.