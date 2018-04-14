Пентагон назвал сирийскую ПВО неэффективной
Министерство обороны США считает, что международной коалиции удалось поразить все необходимые цели в ходе ракетного удара по Сирии. Об этом в субботу на брифинге с журналистами заявили представители Пентагона Дана Уайт и генерал Кеннет Маккензи.
По данным американских военных, всего в ночь на 14 апреля по трем целям в Сирии были выпущены 105 ракет. В ответ сирийские войска запустили 40 ракет класса «земля-воздух». Генерал Маккензи назвал сирийские попытки обороняться при авиаударе неэффективными.
Американский авиаудар, по мнению Пентагона, отбросил сирийский режим на годы назад в способности развивать программу химических вооружений.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по нескольким целям в Сирии, которые, по утверждению этих стран, были задействованы в программе химического оружия в Сирии. Боевая операция стала ответом на сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума, при которой, по данным правозащитников, погибли 70 человек.
По данным Минобороны России, сирийская ПВО сумела сбить 71 из более 100 крылатых ракет, которые были запущены военными международной коалиции.