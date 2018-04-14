«Идеально выполненный удар. Миссия выполнена!» Трамп прокомментировал операцию в Сирии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал авиаудар по Сирии, нанесенный американскими, британскими и французскими военными.

«Идеально выполненный удар вчера вечером. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и военную мощь. Лучший результат из возможных. Миссия выполнена!» — написал Трамп в твиттере.

Трамп добавил, что испытывает гордость за американскую армию, которая «скоро станет лучшей в истории страны».