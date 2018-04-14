«Идеально выполненный удар. Миссия выполнена!» Трамп прокомментировал операцию в Сирии

Дональд Трамп
12:50, 14 апреля 2018
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп прокомментировал авиаудар по Сирии, нанесенный американскими, британскими и французскими военными.

«Идеально выполненный удар вчера вечером. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и военную мощь. Лучший результат из возможных. Миссия выполнена!» — написал Трамп в твиттере.

Трамп добавил, что испытывает гордость за американскую армию, которая «скоро станет лучшей в истории страны».

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по нескольким целям в Сирии, которые, по утверждению этих стран, задействованы в программе химического оружия в Сирии.
По сообщению Минобороны России, сирийская ПВО сумела сбить 71 крылатую ракету. Всего по Сирии было выпущено более ста ракет и управляемых бомб, заявили в ведомстве.

Война в Сирии

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы