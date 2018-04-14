«Идеально выполненный удар. Миссия выполнена!» Трамп прокомментировал операцию в Сирии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал авиаудар по Сирии, нанесенный американскими, британскими и французскими военными.
«Идеально выполненный удар вчера вечером. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и военную мощь. Лучший результат из возможных. Миссия выполнена!» — написал Трамп в твиттере.
Трамп добавил, что испытывает гордость за американскую армию, которая «скоро станет лучшей в истории страны».
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по нескольким целям в Сирии, которые, по утверждению этих стран, задействованы в программе химического оружия в Сирии.
По сообщению Минобороны России, сирийская ПВО сумела сбить 71 крылатую ракету. Всего по Сирии было выпущено более ста ракет и управляемых бомб, заявили в ведомстве.